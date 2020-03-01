Российским ученым удалось секвенировать полный геном коронавируса SARS-CoV-2

16:27 | 19.03.2020

На сайте Министерства здравоохранения России появилось сообщение о том, что российскими учеными был секвенирован из материала от пациента с COVID-19 первый полный геном коронавируса SARS-CoV-2, передает MK.ru.



По словам главы НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дмитрия Лиознова, оперативный генетический анализ вирусов SARS-CoV-2 исключительно важен для понимания эволюции нового коронавируса и динамики его распространения.



Генетические данные загружены в международную базу данных EpiCoV GISAID, которую используют Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и ведущие мировые исследовательские группы для мониторинга глобальной эволюции коронавируса, сообщает lenta.ru.

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