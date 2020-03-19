Жительница Амурской области пойдёт под суд за распространение слухов о коронавирусе

10:15 | 19.03.2020

Фото: news-front.info

Жительница Амурской области будет привлечена к ответственности за распространение ложных сведений о коронавирусе в России. Об этом сообщили сегодня в региональном МВД.



В ходе мониторинга социальных сетей, правоохранители обнаружили появление «фейковой» информации о жителях Амурской области, которые якобы заболели коронавирусом. Данная информация не соответствует действительности, потому что в регионе до сих пор официально не зафиксировано ни одного случая заболевания.



Совместно с ФСБ правоохранители выяснили, что слухи начала распространять одна из жительниц региона. На женщину составлен административный протокол по ч. 9 ст. 13. 15 КоАП. Документ уже передан в суд. Сейчас ей грозит штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, отмечает «Газета.ру».

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»