Россия и мир
15:53 | 18.03.2020
МегаФон открыл бесплатные вебинары и видеоконференции для бизнеса
Начать пользоваться платформой для онлайн-видеоконференции можно сразу после подключения. Услуга доступна с любого устройства без регистрации, не требует установки дополнительного ПО и не увеличит нагрузку на технических специалистов компании. Система позволяет подключать к видеоконференции до 25 человек одновременно, показывать на экране видео и сохранять видеозаписи в формате HD для последующего просмотра и скачивания.
Ресурс для проведения вебинаров позволяет создавать видеопрезентации, онлайн-лекции и семинары в HD качестве для аудитории до 100 человек. Все они смогут подключаться через веб браузер с любого компьютера. Приглашение к участию может быть направлено по sms. Возможности данной платформы рассчитаны на обмен файлами между участниками, проведение опросов и голосований.
«Мы понимаем, что текущая ситуация не является стандартной для бизнеса. Небольшим компаниям, у которых не было необходимости внедрять технологии для удаленной работы, сейчас сложнее адаптироваться, поэтому мы решили поддержать бизнес и открываем бесплатный доступ к продуктам, которые сейчас наиболее востребованы. Их использование позволит оперативно перестроить привычные бизнес-процессы и выстроить коммуникацию с сотрудниками и партнерами в новых условиях», – говорит Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона.
Чтобы подключить решение, действующим клиентам МегаФона нужно обратиться к своему менеджеру, новым – оставить заявку на сайте. Наибольшей популярностью сейчас пользуется облачное решение Virtual Desktop Infrastructure (VDI), позволяющее получить удаленный доступ к рабочему месту сотрудника и информационным системам компании. Главным плюсом VDI является скорость разворачивания виртуальных рабочих мест. Весь процесс подготовки облачной инфраструктуры занимает у специалистов МегаФона не более трех дней, а организация безопасного доступа к рабочим местам займет всего несколько минут.
Кроме того, сейчас многим компаниям, в том числе госучреждениям, важно оперативно создать собственную «горячую линию» для выстраивания коммуникации с клиентами. МегаФон предлагает услугу «Звездный номер» – короткий номер со звездочкой, который действителен для звонка из любого региона России. Такой номер легко запомнить, при этом звонок можно совершить с телефона любого мобильного оператора.
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© «Вечерние ведомости»
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