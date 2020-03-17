Учёный из НГУ рассказал о разновидностях коронавирса

14:28 | 18.03.2020

Фото: ТАСС/Михаил Солунин

В настоящее время по планете циркулирует несколько разновидностей коронавируса COVID-19. Об этом «Интерфаксу» сообщил заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.



По словам учёного, в Китае и Республике Корея благодаря принятым мерам удалось снизить уровень заболеваемости. «В Китае практически выздоровели все, кто заболел в феврале», – отметил эксперт.



Однако в Италию попала разновидность коронавирусной инфекции, который распространяется быстрее. Возможная вакцина будет годиться и для одного, и для другого вида вируса.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»