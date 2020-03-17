Курс доллара на открытии торгов превысил отметку в 79 рублей

12:32 | 18.03.2020

Курс доллара после открытия торгов на Московской бирже 18 марта превышал 79 рублей впервые с 12 февраля 2016 года. После скачка в начале торгов рост американской валюты замедлился, сейчас доллар торгуется на уровне 76,84 рубля. В свою очередь, евро открыл торги на уровне 83,90 рубля.



Индекс Мосбиржи на открытии торгов падает на 1,7%. Индекс РТС на Мосбирже упал ниже 900 пунктов.

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