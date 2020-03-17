Китайские ученые назвали самую уязвимую к коронавирусу группу крови

12:28 | 18.03.2020

Обладатели II группы крови наиболее подвержены заболеванию пневмонией, спровоцированной новым коронавирусом. К такому выводу пришли китайские ученые, исследование опубликовано на портале medRxiv.



Ученые сначала исследовали контрольную группу из 3694 здоровых жителей Уханя и выяснили, что среди них 33,84% - с I группой крови, 32,16% - со II, 24,90% - с III, 9,10% - с IV. Тесты 1775 зараженных пациентов больницы «Цзиньиньтань» (в том числе 206 скончавшихся) показали, что 25,80% были с I группой крови, 37,75% - со II, 26,42% - с III, 10,03% - с IV. Аналогичные результаты показали и исследования еще 398 пациентов из другой больницы Уханя и больницы в Шэньчжэне, передает РИА «Новости».



На основании полученных данных исследователи пришли к выводу о том, что среди пациентов, заразившихся коронавирусом, в пропорциональном отношении больше обладателей II группы крови (А) и меньше - обладателей I группы (О).

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