Путин допустил трату средств Фонда национального благосостояния на поддержку населения

12:19 | 18.03.2020

Путин не исключил, что средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут быть направлены на поддержку ряда категорий граждан. Об этом он заявил в очередной серии проекта «20 вопросов Владимиру Путину».



Путин заявил, что размер фонда уже превысил 7% ВВП, поэтому за его счет уже можно начать инвестиции. По его словам, сейчас идет дискуссия на тему того, во что вложить деньги. Напомним, размер ФНБ составляет свыше 8,249 трлн рублей.

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