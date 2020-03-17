В Италии за прошедшие сутки из-за коронавируса скончались почти 350 человек

12:00 | 18.03.2020

За прошедшие сутки в Италии от коронавируса скончались 345 человек. Общее число жертв достигло 2503. Об этом заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли. При этом за последние сутки в стране зафиксировали 414 новых выздоровлений. Всего поправились более 2,7 тыс. пациентов. Сейчас в стране коронавирусом заражены 23 073 пациента, сообщил Боррелли.



Италия в настоящий момент является одной из наиболее эпидемиологически неблагополучных стран в мире.

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