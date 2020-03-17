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11:54 | 18.03.2020

Российские школьники будут отправлены на каникулы с 23 марта по 12 апреля

Российские школы будут отправлены на каникулы с 23 марта до 12 апреля, сообщил министр просвещения России Кравцов. Глава ведомства добавил, что при этом будет организована поддержка дистанционного обучения школьников, а также открыты образовательные ресурсы.

Ранее, 16 марта, решение закрыть школы с 21 марта по 12 апреля было принято в Москве. При этом детские сады в столице решили не закрывать, оставив там свободное посещение, сообщает "Интерфакс".

Все эти меры связаны с эпидемией коронавируса.

© «Вечерние ведомости»

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