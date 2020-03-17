Экспорт нефти из России в Китай упал почти на 30% из-за эпидемии COVID-19

11:18 | 18.03.2020

Экспорт нефти из России в Китай упал почти на 30% по сравнению с январем 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС), передает РБК. Сокращения также коснулись экспорта нефтепродуктов — на 20% в стоимостном выражении, а совокупный объём поставок по всей номенклатуре упал на 7%.



По мнению аналитиков, уменьшение поставок главному импортеру российской нефти связано исключительно с фактором эпидемии COVID-19.

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