Путин подписал указ о проведении 22 апреля голосования по изменениям в Конституции

11:10 | 18.03.2020

Путин подписал указ о проведении 22 апреля общероссийского голосования по изменениям в Конституции. «Назначить на 22 апреля 2020 г. общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.



При этом Путин допустил возможность того, что голосование придется перенести из-за распространения коронавируса COVID-19. «Если ситуация потребует, мы тогда перенесем на более поздний срок это всероссийское голосование», — заявил Путин во время встречи с главой ЦИК Памфиловой.

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