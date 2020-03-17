В партии «Другая Россия» назвали причину смерти Эдуарда Лимонова

11:02 | 18.03.2020

Причиной смерти Эдуарда Лимонова стала онкология. Об этом РБК сообщили в пресс-службе незарегистрированной партии «Другая Россия», основателем которой был писатель. Ранее представители публициста рассказали, что он скончался из-за осложнений, вызванных операцией.



Накануне стало известно, что Эдуард Лимонов, автор романов «Это я — Эдичка», «Дневник неудачника» и многих других, скончался на 78-м году жизни.

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