Госекретарь США Майкл Помпео обвинил Россию в убийстве «десятков турецких военных»

10:56 | 18.03.2020

Государственный секретарь США Майкл Помпео выразив уверенность в том, что российская сторона виновна в «убийстве десятков турецких военных» на территории Сирии. Он не уточнил, какие события он имеет в виду. Как отмечает Reuters, до сих пор США напрямую не обвиняли Москву в причастности к гибели турецких солдат.



Помпео также выразил поддержку Анкаре и одобрил ее действия в Идлибе.

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