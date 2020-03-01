В Китае открылось одно из крупнейших производств медицинских масок в мире на базе автоконцерна

21:40 | 17.03.2020

Фото: скриншот YouTube



В Китае автоконцерн BYD Co Ltd в Шеньчжэне открыл одно их крупнейших производств медицинских масок в мире. Производитель выпускает около 5 млн масок и 300 бутылок с дезинфицирующими средствами в день.



«У нас есть 250 тысяч рабочих, и, если мы подготовим две маски для каждого из них, нам понадобится 500 тысяч масок. В Шэньчжэне насчитывается более 20 млн жителей, и им потребовалось бы более 40 млн масок, если на каждого человека нужна лишь пара масок», — поделился Ли Вэй, глава президентского офиса BYD.



Поэтому компания решила производить маски сама. Следует подчеркнуть, что во время эпидемии концерн не мог приобрести оборудование для производства масок, поэтому его изготовлением занялась 3000 инженеров компании. Им удалось закончить работу менее чем за две недели, хотя обычно она занимает не менее двух месяцев.



Произведенными масками автоконцерн пользуется сам, а также жертвует больницам, общественным транспортным компаниям и портам.





Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»