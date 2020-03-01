РФС официально объявил о приостановке всех футбольных турниров до 10 апреля

17:03 | 17.03.2020

Российский футбольный союз (РФС) объявил о приостановке проведения всех соревнований под эгидой организации до 10 апреля.



«В связи с угрозой распространения в России коронавирусной инфекции (2019-nCoV) приостановить с 17 марта 2020 года по 10 апреля 2020 года включительно проведение всех спортивных соревнований по футболу, проводимых под эгидой РФС, в том числе соревнования, организуемые/проводимые Лигами, региональными федерациями по футболу и их объединениями», — говорится в заявлении пресс-службы РФС.



16 марта Минспорт отменил все международные спортивные мероприятия в России в качестве меры по предотвращению распространения коронавируса, напоминает russian.rt.com.

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