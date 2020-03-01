Путин заявил, что каждое второе преступление в России остается нераскрытым

16:56 | 17.03.2020

Путин заявил, что число преступлений в России растет. Каждое второе остается нераскрытым. Путин потребовал провести глубокий анализ проблем и предпринять конкретные проработанные меры. Он поручил правоохранительным органам проработать меры по изменению статистики, передает «Интерфакс».



Кроме того, Путин заявил, что бороться с коррупцией необходимо «всегда и на всех направлениях».

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