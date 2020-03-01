В институте Роберта Коха считают, что пандемия COVID-19 может продлиться два года

16:18 | 17.03.2020

Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, вирус будет распространяться волнами, завил президент Института Роберта Коха Лотар Вилер, передает РИА «Новости». По словам ученого, сейчас точно известно, что пандемия развивается волнами. Правда, пока не ясно, насколько быстро эти волны распространяются.



Лотар Вилер отметил, что изобретение вакцины или другое вмешательство в ход пандемии будут полезны.



Напомним, всемирная организация здравоохранения вспышку нового коронавируса COVID-19 объявила пандемией 11 марта.

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