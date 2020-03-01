Медицинская компания «Инвитро» начнет делать тесты на коронавирус

16:10 | 17.03.2020

Частная медицинская компания «Инвитро» в течение месяца начнет проводить анализы на наличие коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19, говорится в сообщении компании. В ближайшее время «Инвитро» намерена подготовить технологическую базу и начать выполнять тесты, позволяющие выявить COVID-19. Пока что компания закупает необходимые реагенты, передает «Ведомости».



Тестирование будет платным, а цена на него фиксированная для всех регионов. Она будет объявлена ближе к запуску нововведения. Результаты анализов можно будет получить через два дня и более. Список медицинских офисов, предоставляющих данную услугу, будет размещен на сайте компании. Производитель теста — ФГБУ ЦСП Минздрава России.

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