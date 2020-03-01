В Кремле заявили, что Путин не готовит никакого обращения к нации

16:01 | 17.03.2020

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что президент РФ пока не готовит никакого обращения к нации. «Нет, не готовится никакого обращения к нации пока», — ответил Песков на соответствующий вопрос.



Песков подчеркнул, что обращение не готовится в том числе по теме всенародного голосования по поправкам в Конституции, которое было запланировано на 22 апреля.



Ранее СМИ сообщили, что Путин якобы готовит обращение к нации, в котором заявит, что голосование по поправкам в конституцию состоится не 22 апреля, как обсуждалось ранее, а 12 июня или 13 сентября.

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