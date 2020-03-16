Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в городе

12:48 | 17.03.2020

Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом. Об этом сообщают «Открытые медиа». «Главная мера для борьбы с распространением вируса — городской карантин», — указали собеседники издания, однако какое именно число инфицированных считается критическим, они не знают.



В случае введения карантина всех сотрудников предприятий, не задействованных в жизнеобеспечении города, переведут на работу из дома. Есть вероятность ограничения работы торговых центров, закрытия баров, кафе и ресторанов. Кроме того, в мэрии обсуждается, как ограничить движение из города и работу общественного транспорта внутри столицы. Крайняя мера – его закрытие, включая метрополитен.

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