В Москве двухлетняя девочка просидела двое суток в квартире с телом умершей матери

12:37 | 17.03.2020

Двухлетнюю девочку нашли в одной из квартир в Москве, где она в течение двух дней просидела с телом умершей матери. После осмотра врачей девочку передали родной тете.



О смерти 27-летней Екатерины узнала ее сестра, которая жила этажом выше. Мать девочки была обнаружена мертвой с множеством гематом на теле. По предварительным данным, она скончалась от побоев своего сожителя. Его задержали, передает iz.ru.

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