Пандемия коронавируса COVID-19 привела к активизации мошенничества в интернете

12:29 | 17.03.2020

Пандемия коронавируса привела к активизации мошенничества в интернете, злоумышленники воспользовались нарастающим беспокойством россиян. Об этом рассказали РИА Новости IT-эксперты.



По их словам, они рассылают письма якобы от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и организуют лжесборы пожертвований на борьбу с COVID-19. Опасность этой схемы в том, что она выглядит более реалистичной, чем другие, например, кампания якобы от Всемирного банка или МВФ, в которой предлагается направить пожертвования тем, кто из-за коронавируса теперь нуждается в деньгах, добавил он.

© «Вечерние ведомости»