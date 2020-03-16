Путин считает, что несистемные оппозиционеры не являются врагами государства

12:21 | 17.03.2020

Путин заявил, что несистемные оппозиционеры не являются врагами государства. Тем не менее, по его словам, такие политики должны не просто критиковать власть, и четко представлять, как решать стоящие перед страной проблемы, передает MK.ru. «Рядовой гражданин хочет видеть не только то, как ругают власть, а он хочет слышать и понять, а что же предлагают те, кто её критикует», — уверен Путин. Об этом президент РФ заявил в очередной серии спецпроекта «20 вопросов Владимиру Путину».



Кроме того, Путин считает, что за предыдущий год политическое сознание россиян «очень выросло».

© «Вечерние ведомости»