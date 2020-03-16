Мировые цены на нефть после обвала накануне выросли более чем на 5%

12:12 | 17.03.2020

Мировые цены на нефть демонстрируют рост после еще одного обвала, когда в понедельник на мировых рынках марки Brent и WTI потеряли более 12% и 10% стоимости соответственно. Пока отбить удается около 5% прежней стоимости, передает gazeta.ru.



Так, по состоянию на 04:02 мск майский фьючерс на нефть марки Brent показал рост на 5,2% и стоил $31,15 за баррель.



Накануне стоимость нефти Brent обновила четырехлетний минимум, упав в цене более чем на 12% — до $30 за баррель. Стоимость нефти марки WTI снизилась на 10%, напоминает iz.ru.

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