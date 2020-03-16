12:04 | 17.03.2020

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о закрытии границ ЕС и Шенгенской зоны с 17 марта из-за распространения коронавирусной инфекции. «Все поездки между неевропейскими странами и Евросоюзом будут приостановлены», — сказал президент Франции, добавив, что решение было принято совместно с остальными членами ЕС.



Как ранее сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ограничения будут действовать 30 дней и коснутся всех случаев, кроме неотложных поездок, передает russian.rt.com.

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