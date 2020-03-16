Россия и мир
12:00 | 17.03.2020
Пуск первым космического аппарата «Луна-25» запланирован на 1 октября 2021 года
По его словам, посадка запланирована вблизи южного полюса Луны, основным районом рассчитан север кратера Богуславский, резервное место посадки — юго-запад кратера Манцини. По его словам, вероятнее всего, что именно в этой части Луны расположатся будущие космические базы.
Напомним, последний запуск отечественного аппарата «Луна-24» к спутнику Земли состоялся в 1976 году.
© «Вечерние ведомости»
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