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12:00 | 17.03.2020

Пуск первым космического аппарата «Луна-25» запланирован на 1 октября 2021 года

Запуск российского космического аппарата на Луну запланирован на 1 октября 2021 года. Он станет первым в современной России, сообщил руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов, передает РИА Новости.

По его словам, посадка запланирована вблизи южного полюса Луны, основным районом рассчитан север кратера Богуславский, резервное место посадки — юго-запад кратера Манцини. По его словам, вероятнее всего, что именно в этой части Луны расположатся будущие космические базы.

Напомним, последний запуск отечественного аппарата «Луна-24» к спутнику Земли состоялся в 1976 году.

© «Вечерние ведомости»

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