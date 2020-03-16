По данным аналитиков Bloomberg, доллар может подорожать почти до 100 рублей

11:56 | 17.03.2020

Доллар может подорожать по отношению к российской валюте еще на 30 процентов и стоить почти 100 рублей. Об этом говорится в прогнозе аналитиков Bloomberg. Резкий скачок рубля может произойти в случае обрушения котировок на фондовом рынке США, как это было в 2008м году во время глобального финансового кризиса, пишет издание.



Расчеты аналитиков агентства показывают, что в наиболее уязвимом положении находятся валюты стран с дефицитом текущего счета и относительно неликвидными финансовыми рынками. Валюты этих стран уже сильно потеряли в цене, однако существует угроза продолжения падения. На курсе же российского рубля негативно сказывается в первую очередь падение мировых цен на нефть.



Как напоминает «Ведомости», изменения на валютных рынках происходят из-за распространения коронавируса с декабря 2019 г., а также падения цен на нефть, вызванного распадом сделки ОПЕК+ на переговорах 6 марта.

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