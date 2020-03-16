ВОЗ сообщила о почти 14 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19 за сутки

11:49 | 17.03.2020

Около 14 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 зарегистрировано в мире Всемирной организацией здравоохранения. Таким образом, общее количество случаев заражения инфекцией возросло до 167 511.



Более 860 человек также умерли от пневмонии, которую вызывает новый тип коронавируса, за последние сутки, передает РБК.



При этом ВОЗ сообщает, что число случаев заражения и смертей за пределами Китая превысило те же показатели в КНР и теперь в отчетах организации эта страна не будет выделяться в отдельную графу. Сейчас эпицентр болезни сместился в Европу.

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