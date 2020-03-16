Иностранцам с 18 марта запретят въезд в Россию

10:57 | 17.03.2020

Россия с 18 марта запретит въезд иностранцев и лиц без гражданства, сообщает правительство страны. Решение было принято после переговоров премьера Мишустина с премьерами Белоруссии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, передает «Ведомости». Ограничения не распространяются на дипломатов и приравненных к ним членов официальных делегаций, а также на обладателей служебных виз.



Как заявил Мишустин, эти меры соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Он напомнил, что ограничения вызваны особыми обстоятельствами, и подчеркнул, что они носят исключительно временный характер, сообщает РИА «Новости».

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