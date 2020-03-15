В России с 2021 года планируется ввести беззаявительный механизм накопления пенсий

15:28 | 16.03.2020

В России планируется с 2021 года ввести беззаявительный механизм накопления пенсий, благодаря которому граждане по достижению 45 лет будут получать автоматические уведомления о размере накоплений через сайт госуслуг. Соответствующий законопроект, как сообщают «Известия», готовит к внесению в Госдуму Минтруд.



В уведомлениях будет содержаться примерный размер страховой пенсии, условия и порядок приобретения права на выплаты, используемые для рассчета параметры.



Инициативу министерства готовы поддержать все фракции Госдумы, включая коммунистов. Эксперты считают, что законопроект отчасти нивелирует недовольство граждан пенсионной системой.

© «Вечерние ведомости»