Российские деятели науки и культуры выступили против поправок в Конституцию

13:59 | 16.03.2020

Российские ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к депутатам и политикам, в котором они заявили о недопустимости поправок в Конституцию РФ. Письмо опубликовано на сайте «Эха Москвы».



Под текстом на текущий момент подписались 357 человек. Список начинается с 18 академиков и членов- корреспондентов РАН. Кроме того, письмо подписали директор «Левада-центра» Лев Гудков, телеведущая Татьяна Лазарева, журналист Леонид Парфенов, писатель Лев Рубинштейн и многие другие.



Авторы письма считают, что поправка, «обнуляющая» президентские сроки Путина, является «противоправной, политически и этически неприемлемой». «Мы считаем, что над нашей страной нависла угроза глубокого конституционного кризиса», — говорится в тексте обращения. По мнению подписавших обращение, такое развитие событий «подрывает возможность эволюционного развития нашей страны» на принципах народовластия и свободы.

© «Вечерние ведомости»