На открытии торгов курс доллара превысил отметку в 74 рубля

13:31 | 16.03.2020

Рубль упал на открытии торгов на Московской бирже в понедельник, 16 марта. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. По состоянию на 10:30 мск курс доллара усилил рост до 2,19%, превысив ₽74. Курс евро растет на 2,23% — до ₽82,53.



Как отмечают эксперты «Интерфакс-ЦЭА», рубль активно дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне продолжающегося обвала цен на нефть.

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