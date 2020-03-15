ФРС США снизила ключевую ставку до 0,25% на фоне пандемии коронавируса COVID-19

13:12 | 16.03.2020

Федеральная резервная система США (ФРС) снижает с 16 марта ключевую ставку до 0,25 процента на фоне распространения нового типа коронавируса, говорится в заявлении на официальном сайте службы.



«ФРС призывает кредитные организации прибегнуть к «дисконтному окну», чтобы помочь обеспечить спрос на кредит от домохозяйств и предприятий в такое время», – говорится в сообщении ведомства.



Это уже второе подобное решение Федрезерва с начала месяца. В предыдущий раз ФРС на фоне эпидемии коронавируса снижала ставку 3 марта с 1,5-1,75 процента до 1-1,25 процента, передает РИА «Новости».

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