Московские больницы закрыли для посетителей из-за опасности распространения коронавируса

17:38 | 14.03.2020

Фото: ss.metronews

Медицинские стационары Москвы, подведомственные департаменту здравоохранения, закрыли для посещения из-за опасности распространения коронавирусной инфекции. Об этом журналистам сообщили в субботу в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.



«В городские больницы, подведомственные департаменту здравоохранения Москвы, временно прекращен допуск посетителей к пациентам. Это касается всех круглосуточных стационаров, как взрослых, так и детских. Посетители по-прежнему смогут передавать "посылки" своим близким, для этого в каждом стационаре предусмотрены выделенные места», - сообщили в московском оперативном штабе по коронавирусу.



Кроме того, в городских поликлиниках временно отменили плановую диспансеризацию граждан, а также профилактические медосмотры.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»