Глава отдела угрозыска в Москве уволен за селфи на фоне трупов в морге

15:50 | 13.03.2020

Начальника уголовного розыска по столичном району Щукино и его подчиненную уволили за фото в морге, сообщили в пресс-службе московского главка МВД.



«В ходе проверочных мероприятий была выявлена фотография начальника уголовного розыска отдела МВД России по району Щукино майора полиции Вячеслава Горнеева и его подчиненной – оперуполномоченного того же отдела старшего лейтенанта полиции Татьяны Пурышевой на фоне тел умерших людей», – заявил начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД России Владимир Васенин. После проведенной служебной проверки данные сотрудники были уволены.

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