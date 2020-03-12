Группа Little Big представила песню Uno для Евровидения

11:38 | 13.03.2020

12 марта в программе «Вечерний Ургант» состоялась премьера клипа на песню Uno, с которой российская рейв-группа Little Big выступит на Евровидении-2020. Лидер коллектива Илья Прусикин рассказывал ранее, что эту песню написали спонтанно и она не задумывалась как трек для конкурса.



Напомним, «Евровидение» должно состоятся в Нидерландах в мае 2020 года.

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