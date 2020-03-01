Правительство РФ одобрило законопроект о запрете высаживать детей-безбилетников из транспорта

16:01 | 12.03.2020

Правительство России одобрило законопроект, запрещающий контролёрам высаживать детей из общественного транспорта за безбилетный проезд. Об этом сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих.



Министр напомнил, что в 2019 году были зафиксировано несколько случаев, когда детей «ночью где-то за городом» и в грязь высаживали из-за того, что они не оплатили проезд.



Кроме того, пакетом поправок в законодательство регионы смогут по своему усмотрению давать контролерам право требовать у безбилетных пассажиров документы, удостоверяющие личность, передает rg.ru.

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