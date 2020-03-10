ВМС США показали всплывшую в Арктике атомную подводную лодку USS Toledo

12:29 | 11.03.2020

В сети появилась видеозапись, на которой видно, как атомная подводная лодка USS Toledo (SSN-769) типа «Лос-Анджелес» поднялась на поверхность в Арктике, сообщает РИА «Новости».



На кадрах видно, как лед пробивает рубка подводной лодки. После всплытия часть экипажа покинула субмарину и начала освобождать корпус от льда при помощи бензопилы.



Отмечается, что АПЛ прибыла в Арктику для учений Ice Exercise, которые проводят в Северном Ледовитом океане для оценки готовности американских ВМС к операциям в регионе.

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