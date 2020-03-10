Джо Байден увеличил отрыв от Берни Сандерса на праймериз Демократической партии США

12:22 | 11.03.2020

Бывший вице-президент США Джо Байден лидирует на праймериз Демократической партии в штатах Мичиган, Миссури, Миссисипи и Айдахо после подсчёта около 50% голосов. Таким образом он увеличил отрыв от Берни Сандерса в президентской гонке в США.



В среду праймериз проходят в шести американских штатах. Байден победил в четырех из них. Исход голосования пока не решен в Вашингтоне и Северной Дакоте. По их результатам будут распределены голоса 352 делегатов, которые на общем партийном съезде в ноябре выберут единого кандидата в президенты от Демократической партии.



Напомним, 3 марта по итогам «супервторника» Байден победил в десяти из 14 штатов.

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