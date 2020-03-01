Путин согласился обнулить свои президентские сроки, если такую поправку поддержит Конституционный суд

17:47 | 10.03.2020

Президент России Владимир Путин заявил, что сможет баллотироваться на выборах 2024 года, если граждане России и Конституционный суд поддержат соответствующую поправку в Конституции.



«До 2024 года мы многое сделаем вместе, а там видно будет»,- сказал Путин о своей работе.



Также президент отметил, что сейчас принимается не новая Конституция, а вносятся значимые поправки.

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