В Москве задержана женщина, подозреваемая в убийстве охранника одной из школ 8 марта

16:51 | 10.03.2020

В Москве задержана женщина, которая подозревается в убийстве охранника одной из столичных школ, при этом преступление произошло 8 марта в стенах учебного заведения.



По данным правоохранительных органов, женщина нанесла охраннику ножевые ранения, от которых он скончался на месте. Известно, что охранник сам пригласил ее в школу, передает lenta.ru.



На данный момент выясняются детали произошедшего и мотивы преступления.

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