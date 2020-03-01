16:38 | 10.03.2020

Президент США Трамп не приедет в Москву на мероприятия, посвященные празднованию 75-летия Победы, сообщил пресс-секретарь Путина Песков. «Мы пока не знаем, на каком уровне будут представлены США на праздновании Дня Победы», - добавил пресс-секретарь президента РФ.



Как напоминает «Интерфакс», Путин пригласил Трампа в Москву 9 мая в июне 2019 года, когда они проводили двусторонние переговоры в Японии на «полях» встречи «большой двадцатки».

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