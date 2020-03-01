Россия и мир
16:27 | 10.03.2020
Депутат Госдумы Терешкова предложила обнулить сроки президентских полномочий
Лидер «единороссов» Неверов уже заявил, что партия поддержит эту поправку, когда она будет оформлена.
Спикер Госдумы Володин объявил перерыв для консультаций. По его словам, поправку о возможности Путина идти на пятый срок нужно обсудить с ним самим.
© «Вечерние ведомости»
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Администрации Екатеринбурга не хватает 600 миллионов рублей на очистку улиц от снега
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Завершаются сроки подписания первых соглашений об изъятии земельных участков в центре Перми
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