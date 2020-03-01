Депутат Госдумы Терешкова предложила обнулить сроки президентских полномочий

16:27 | 10.03.2020

Депутат Госдумы Терешкова («Единая Россия») предложила обнулить сроки президентских полномочий. Таким образом Терешкова предлагает позволить Путину участвовать в президентских выборах в 2024 году.



Лидер «единороссов» Неверов уже заявил, что партия поддержит эту поправку, когда она будет оформлена.



Спикер Госдумы Володин объявил перерыв для консультаций. По его словам, поправку о возможности Путина идти на пятый срок нужно обсудить с ним самим.

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