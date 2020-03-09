Жириновский предложил провести внеочередные выборы в Госдуму

14:13 | 10.03.2020

Фото: РИА новости

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил после принятия поправок к Конституции провести внеочередные выборы в госдуму.



По словам Жириновского, если обновленная Конституция вступит в силу в апреле, то в стране необходимо провести досрочные выборы в Госдуму. При этом политик отметил, что фракция ЛДПР поддержит поправки.



10 марта депутаты Госдумы рассмотрят законопроект об изменениях основного закона страны во втором чтении. В третьем рассмотрение состоится 11 марта, если во вторник законопроект будет одобрен. Голосование о внесении поправок в Конституцию состоится 22 апреля с 8:00 до 20:00 по всей России.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»