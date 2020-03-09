Эксперты назвали самые экономически здоровые регионы России

13:15 | 10.03.2020

Москва, Сахалинская и Тюменская области признаны самыми экономически здоровыми регионами России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные совместного исследования рейтингового агентства «Эксперт РА» и фонда «Росконгресс». Кроме того, в верхней части списка также находятся Московская и Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, а также Петербург и Татарстан.



Отмечается, что экономически здоровыми стали регионы, в которых наблюдается высокая доля добывающих отраслей, а также высокий уровень соотношения долей добывающих и обрабатывающих отраслей в валовом региональном продукте (ВРП).

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