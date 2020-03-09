Роспотребнадзор рекомендует не ездить на общественном транспорте в час-пик из-за коронавируса

13:14 | 10.03.2020

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Из-за коронавируса Роспотребнадзор рекомендует не ездить на общественном транспорте в час-пик, а также воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров и спортивных мероприятий.



Рекомендуется использовать одноразовую медицинскую маску в общественных местах, меняя ее каждые 2-3 часа, и избегать близких контактов с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ. Необходимо тщательно мыть руки, дезинфицировать гаджеты, пользоваться только индивидуальными предметами личной гигиены. Ограничить по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия.



Напомним, симптомами коронавирусной инфекции являются высокая температура, головная боль, слабость, кашель, затруднение дыхание, боли в мышцах, тошнота, рвота и диарея.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»