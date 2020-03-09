В Госдуме предложили изменить формулировку конституционной поправки о детях

13:08 | 10.03.2020

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству во вторник внесет ряд точечных поправок ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, заявил председатель комитета Крашенинников, передает «Интерфакс». Он предложил скорректировать положение о детях. Депутат отметил, что ему показалась не очень удачной формулировка о том, что «дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации».



«Предлагается указать, что «дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России», - сообщил парламентарий. - В таком виде положение о детях будет в полной мере соответствовать ценностным ориентирам нашего общества».

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