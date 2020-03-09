Турция обратилась за помощью к НАТО в связи с ситуацией в Сирии

13:03 | 10.03.2020

Президент Турции Эрдоган обратился к НАТО с запросом о дополнительной помощи в связи с ситуацией в Сирии, сообщает телеканал NTV.



Накануне в Брюсселе Эрдоган обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом ситуацию в Сирии. Он заявил, что Анкара ждет «конкретной поддержки» от союзников турецкой военной операции в регионе и решению проблемы беженцев, передает MK.ru. Глава НАТО в ответ пообещал обеспечить поддержку и поприветствовал диалог, начатый на днях между Турцией и Евросоюзом.

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