На старте торгов на Московской бирже курс доллара подскочил до 72,77 рубля

12:36 | 10.03.2020

На открытии торгов на Московской бирже курс доллара подскочил до 72,77 рубля (прибавив 4,2 рубля). Об этом свидетельствуют данные торгов. Евро торгуется на уровне 82,6 рубля (+5,1 рубля с начала торгов), передает lenta.ru.



Индексы Мосбиржи и РТС также обрушились на старте торгов. Индекс Мосбиржи падал на 10,15% до 2443,39 п.п. РТС на 15,03% до 1069,43 п.п.



Напомним, обвал рубля по отношению к доллару и евро произошел из-за резкого падения цен на нефть.

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