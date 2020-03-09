Россия и мир
12:36 | 10.03.2020
На старте торгов на Московской бирже курс доллара подскочил до 72,77 рубля
Индексы Мосбиржи и РТС также обрушились на старте торгов. Индекс Мосбиржи падал на 10,15% до 2443,39 п.п. РТС на 15,03% до 1069,43 п.п.
Напомним, обвал рубля по отношению к доллару и евро произошел из-за резкого падения цен на нефть.
© «Вечерние ведомости»
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