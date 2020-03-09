В Шадринске чешский дипломат оценил совместный проект УГМК и компании Ferrit

Реализацию совместного проекта УГМК и чешской компании Ferrit по производству погрузочно-доставочных машин на базе Шадринского автоагрегатного завода оценил консул по торгово-экономическим вопросам Генерального консульства Чешской Республики в Екатеринбурге Мартин Властник. Он посетил АО «ШААЗ», входящее в машиностроительный комплекс УГМК, в рамках рабочего визита в Зауралье.В сопровождении главы города Шадринска Виктора Ермишкина и исполнительного директора АО «ШААЗ» Сергея Азанова г-н консул посетил производственную площадку, где в настоящее время готовятся к сдаче заказчикам два шахтных погрузчика грузоподъемностью 10 и 14 тонн. Также Мартин Властник ознакомился с изготовлением теплообменников «Ноколок» и модернизацией тепловозов на ШААЗе, высоко оценив уровень оснащения и культуру производства предприятия.Чуть позже в Кургане состоялась рабочая встреча Мартина Властника и заместителя губернатора Курганской области Владимира Архипова, в ходе которой представителя Чешской Республики ознакомили с инвестиционным потенциалом региона и возможностями для бизнеса в различных сферах.Отметим, что производство погрузочно-доставочных машин для предприятий горнодобывающей промышленности было запущено в АО «ШААЗ» в 2018 году. В 2019 году предприятие машиностроительного комплекса УГМК выпустило шесть машин ПДМ10-УГМК Ferrit грузоподъемностью 10 тонн для Богословского рудоуправления, Гайского ГОКа, Урупского ГОКа и предприятия «Сибирь-Полиметаллы». В плане 2020 года еще шесть погрузчиков, в том числе первые ПДМ грузоподъемностью 14 тонн.